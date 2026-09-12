Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller: dove si sposano, a che ora, invitati e retroscena della villa in vendita

Ilary Blasi e Bastian Muller sono ormai a un passo dal matrimonio. Domenica 13 settembre la conduttrice e l’imprenditore tedesco dovrebbero pronunciare il fatidico sì a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana , scegliendo una delle cornici più suggestive d’Italia per celebrare il loro amore. Le nozze sono state organizzate nel massimo riserbo, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli sulla cerimonia, dal numero degli invitati alla location scelta per i festeggiamenti. E alla vigilia del matrimonio spunta anche un altro particolare: la conduttrice ha messo in vendita per oltre 3 milioni di euro la villa romana in cui vivevano i suoi genitori , situata proprio accanto alla casa condivisa per anni con Francesco Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller, dove si sposano e a che ora

La location scelta dalla Blasi per il grande giorno sarebbe Villa Cimbrone a Ravello, una delle strutture più esclusive della Costiera Amalfitana. Giardini, terrazze e una vista spettacolare sul mare faranno da scenario ai festeggiamenti di Ilary e Bastian. Sul programma della giornata permane però una certa riservatezza. Secondo le indiscrezioni circolate finora, la cerimonia dovrebbe svolgersi con rito civile a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, anche se proprio su questo particolare rimane qualche dubbio. Non risulterebbero infatti prenotazioni relative ad altri matrimoni civili nella stessa giornata, un dettaglio che contribuisce ad alimentare il mistero sull'organizzazione. I festeggiamenti veri e propri dovrebbero invece entrare nel vivo nel tardo pomeriggio a Villa Cimbrone, dove gli sposi e i loro ospiti si sposteranno per il ricevimento. L'orario preciso del sì, invece, non è stato reso pubblico: un altro elemento protetto dalla riservatezza voluta dalla coppia.

Chi sono gli invitati e perché salta il viaggio di nozze

Niente matrimonio affollato da centinaia di persone. Ilary Blasi e Bastian Muller avrebbero scelto una cerimonia raccolta, alla presenza di circa 80 invitati tra familiari, amici e persone particolarmente vicine alla coppia. Una lista ristretta, dunque, coerente con la volontà di vivere il matrimonio lontano, per quanto possibile, dall'esposizione mediatica. Un matrimonio, insomma, ben diverso da quello di Totti e Ilary del 2005, trasmesso in diretta televisiva. Tornando ad oggi, dopo la festa Ilary e Bastian non partiranno per il viaggio di nozze. Almeno non nell'immediato. Gli impegni professionali della conduttrice incombono: dal 17 settembre Blasi sarà infatti impegnata alla guida della nuova stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5.