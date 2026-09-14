Ilary Blasi, matrimonio in infradito e la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Ilary Blasi ha detto di nuovo sì, ma questa volta lo ha fatto a modo suo. Niente matrimonio-show, nessuna parata di volti televisivi e soprattutto poche concessioni alle tradizioni. Per le nozze con Bastian Muller , celebrate domenica 13 settembre a Ravello , la conduttrice ha scelto una cerimonia intima, riservata a circa 70-80 persone, trasformando il grande giorno in una festa lontana dai riflettori. E anche dai formalismi: dopo ore trascorse sui tacchi, Ilary ha scelto la comodità delle infradito , uno dei dettagli più curiosi di un matrimonio che ha ribaltato più di una regola. A sorprendere è stata anche la lista degli invitati. Dei tanti nomi dello spettacolo circolati alla vigilia, l'unica Vip avvistata è stata Silvia Toffanin , amica della sposa fin dai tempi di Passaparola. Assente invece Pier Silvio Berlusconi, che ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza agli sposi con un gesto particolarmente affettuoso.

Il matrimonio di Ilary Blasi (in infradito) con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto di festeggiare prima a Villa Cimbrone e di rendere ufficiale l'unione soltanto nel cuore della notte. Dopo la mezzanotte, intorno all'una, gli sposi hanno raggiunto Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, per la firma che li ha resi ufficialmente marito e moglie. Una scelta quasi opposta rispetto al matrimonio celebrato anni fa con Francesco Totti, seguito dalle telecamere e diventato un vero evento mediatico. Questa volta la parola d'ordine è stata privacy: pochi giornalisti, nessuna esposizione social e una cerchia ristretta di persone care. Come testimoni, la Blasi ha voluto accanto la sorella minore Melory e la migliore amica Giorgia Lillo Lori, mentre Muller ha scelto i suoi due fratelli. Non sono mancati i tre figli della conduttrice, Cristian, Chanel e Isabel. Tra le presenze più tenere anche quella della nonna materna Marcella che, nonostante i suoi 94 anni, non ha esitato a raggiungere Villa Cimbrone per assistere alle nozze della nipote.

Silvia Toffanin unica Vip alle nozze, assenti gli altri volti della tv

Alla vigilia erano circolati diversi nomi, ma alla fine il matrimonio non si è trasformato in una passerella Mediaset. Silvia Toffanin è stata l'unico volto noto della televisione avvistato a Ravello. La conduttrice di Verissimo, legata a Ilary da un'amicizia che risale agli esordi televisivi come Letterine di Passaparola, sarebbe arrivata con un aereo privato atterrato a Salerno. "Sono molto emozionata, auguro a Ilary il meglio", ha dichiarato ai cronisti prima di raggiungere la festa. Nessuna traccia, invece, degli altri personaggi indicati nelle indiscrezioni dei giorni precedenti. Non sarebbero stati avvistati Gerry Scotti, Cesara Buonamici e Michelle Hunziker. Assente anche Sal Da Vinci, che secondo le voci avrebbe dovuto esibirsi sulle note di Per Sempre Sì, ma era impegnato in concerto a Reggio Calabria.