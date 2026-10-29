"Ilary Blasi è la nuova conduttrice di Ok, il prezzo è giusto"

Importanti novità per Ilary Blasi su Canale 5. Nonostante gli ascolti poco brillanti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , l'ex moglie di Francesco Totti è stata scelta da Mediaset per una nuova avventura televisiva. Come riporta Dagospia, la conduttrice romana prenderà in mano le redini di Ok, il prezzo è giusto . Dopo il successo de La Ruota della Fortuna, l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di riprorre un altro format di successo degli anni Novanta, condotto all'epoca da Iva Zanicchi.

Quando va in onda Ok, il prezzo è giusto con Ilary Blasi

Stando alle indiscrezioni, Ok, il prezzo è giusto tornerà in onda durante il periodo natalizio. Sarà trasmesso al posto di Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear, che riesce a conquistare a malapena due milioni di spettatori al giorno, venendo quotidianamente battuto da L'Eredità di Marco Liorni. Per Ilary si tratterebbe della prima volta alla conduzione di un quiz. E con questo format potrebbe far breccia nel cuore di tanti telespettatori come è successo a Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna.

Quando finisce il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi

In attesa di vederla a Ok, il prezzo è giusto, Ilary Blasi deve portare a termine il Grande Fratello Vip. L'edizione in corso è stata accolta tiepidamente dal pubblico. Per questo Mediaset ha deciso di eliminare a novembre il doppio appuntamento settimanale mentre la finale è stata fissata al prossimo primo dicembre.