Ilary Blasi, lite con Bastian dopo il matrimonio. Quando torna Ok, il prezzo è giusto

La lite tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Soltanto poche settimane fa si sono giurati amore eterno nella splendida cornice di Ravello. Ma, a distanza di poco tempo, Ilary e Bastian sono tornati a far parlare per motivi decisamente meno romantici. A sollevare interrogativi sono state le fotografie pubblicate dal settimanale Gente, che mostrano i due neosposi con espressioni tese, senza i sorrisi e la complicità ai quali hanno abituato il pubblico. Tanto è bastato per far circolare le prime ipotesi su una possibile discussione tra marito e moglie. Secondo la ricostruzione del settimanale, a infastidire la coppia sarebbe stata soprattutto la presenza dei fotografi durante una domenica trascorsa in compagnia degli amici più stretti. "Doveva essere una bella domenica al ristorante con gli amici più cari, cioè Angelo Marrozzini, cugino fraterno di Totti che ha preso le parti di Ilary dopo la separazione, e Giorgia Lillo Lori, sua moglie nonché testimone di nozze della Blasi. E invece sul loro passaggio, a documentare gli spostamenti, l'arrivo al ristorante e le chiacchiere, hanno trovato i nostri fidi fotografi", si legge sulla rivista.

Ilary, Bastian e quel dettaglio che riporta a Totti

Le immagini hanno inevitabilmente alimentato il gossip, ma non ci sono elementi concreti che confermino una crisi matrimoniale. Anzi, la stessa ricostruzione di Gente lascia intendere che il malumore dei due potrebbe essere stato provocato proprio dall'attenzione dei fotografi. Un atteggiamento insolito per la coppia, generalmente disponibile a lasciarsi immortalare durante le uscite pubbliche. Invece questa volta i sorrisi sono rimasti a casa. Dopo aver pranzato al ristorante Angelina, a Roma, Ilary e Bastian si sono allontanati insieme a bordo di una Smart. Un dettaglio apparentemente insignificante, se non fosse che l'automobile risulterebbe ancora intestata a Francesco Totti. Un particolare che riporta inevitabilmente l'attenzione sulle questioni economiche ancora aperte tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma. Nonostante il divorzio sia ormai definitivo, alcuni aspetti patrimoniali sono ancora da risolvere. La vettura sarebbe proprio uno dei beni rivendicati dalla Blasi, pur risultando ancora legata all'ex marito.