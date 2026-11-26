Novità a Ok, il prezzo è giusto! . Lo storico format è pronto a tornare in tv, su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi . La prima puntata è stata fissata al prossimo 7 dicembre , alle ore 18.45. Nei giorni scorsi si era parlato della presenza di due sexy assistenti per la conduttrice romana, Lisa Bassi e Miriana D'Agostino , ma pare che siano saltate all'ultimo. Per fare spazio ad un'altra bellissima: Megan Ria.

Megan Ria con Ilary Blasi a Ok, il prezzo è giusto!

Dai concerti con Elodie al Grande Fratello fino al preserale di Canale 5. Stando a quanto anticipato da Dagospia, Megan Ria sarebbe stata scelta per affiancare Ilary Blasi a Ok, il prezzo è giusto!. Alla ballerina il compito di presentare i premi ai concorrenti e coinvolgere il pubblico nell'immancabile "Cento, cento!", il tormentone che ha segnato un'intera generazione di telespettatori. Un ruolo che in passato è stato ricoperto da Ana Laura Ribas, al fianco di Iva Zanicchi. L'arrivo di Megan, italo-cubana e classe 2004, sarebbe il risultato di un cambio di rotta dell'ultimo minuto. Ad affiancare inizialmente la Blasi le due modelle Lisa Bassi e Miriana D'Agostino. Una scelta che sarebbe stata successivamente accantonata in favore della Ria.

Megan Ria sulle orme di Samira Lui e Isobel Kinnear

Il percorso televisivo di Megan Ria ricorda quello di altre giovani protagoniste del piccolo schermo che hanno trovato nei game show la loro consacrazione. È il caso di Samira Lui che, dopo l'esperienza al Grande Fratello, ha conquistato il pubblico al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, ma anche di Isobel Fetiye Kinnear, emersa grazie ad Amici di Maria De Filippi e poi diventata protagonista a Caduta Libera. Proprio il talent show di Canale 5 rappresenta un altro punto in comune con Megan che, prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello, aveva già avuto modo di mostrare le proprie capacità artistiche nella scuola più famosa d'Italia. Ora, per la ballerina, potrebbe aprirsi una strada completamente diversa. E chissà che il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! non rappresenti per lei l'inizio di una lunga carriera nel mondo dell'intrattenimento televisivo.