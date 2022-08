Wanda Nara choc: "Io e Icardi divorziamo". La reazione dell'attaccante è furiosa

In Argentina l'hanno subito ribattezzato “ el #WandaGate ”. Prima un audio rubato (o meglio lasciato trapelare, ma da chi?), poi una smentita senza particolari. Protagonisti un'altra volta (dopo la lunga e noiosa vicenda China Suarez di qualche mese fa) Wanda Nara e Maurito Icardi mentre aleggia all'orizzonte, nuovamente, il divorzio . A rimettere in moto i rumors la voce di Wanda che in un messagio-audio inviato a Carmen, una delle sue dipendenti, senza mezzi termini afferma di essere andata in Argentina «perchè sto divorziando da Mauro. Lo sto organizzando. Sto organizzando le cose per il divorzio perchè non ce la faccio più». A mandare in onda l'audio di Wanda è stato un volto celebre della tv, Ángel De Brito , che ha fatto il colpaccio per la sua seguitissima “Los Angeles de la Mañana”.

Il mistero dell'audio di Wanda rivelato alla stampa

Chi ha passato al giornalista argentino il bollente audio? Non si sa con certezza, ci sono ipotesi che partono ovviamente dalla stessa Carmen per poi passare alla cugina e per arrivare fino a un'amica: «O non so chi...» ha aggiunto in maniera sibillina De Brito che così ha aggiunto un po' di suspence al #Wandagate. Sta di fatto che ne è nato subito un polverone di dimensioni internazionali. E, ancora parole di De Brito, il giornalista-conduttore di LAM avrebbe subito contattato Wanda per sapere direttamente dalla protagonista che cosa sta succedendo, ma finora non è arrivato nessun commento, nemmeno attraverso i social della moglie-modella-imprenditrice-procuratrice che di solito sono attivi 24/7, ventiquattro ore alla settimana.

Mauro Icardi furioso per l'audio di Wanda Nara

Chi invece si è fatto sentire è stato Mauro Icardi. Nel suo account su Instagram ha postato un messaggio che, pur non entrando nei particolari della faccenda venuta alla ribalta, respinge fermamente le voci di una nuova crisi di coppia. «Non so chi mi fa più pena - così ha iniziato l'attaccante del PSG - chi si inventa cose della mia vita o tutti quelli che ci credono». Poi un emoji con un cuore rosso per la partner. Ma se il giocatore in precedenza aveva rimosso dal proprio profilo una immagine che lo ritraeva assieme a Wanda, successivamente ha messo una foto con la moglie, entrambi in costume da bagno mentre si baciano. Sincero Maurito o solo un modo di rinviare la pesante verità? I rumors-dipendenti aspettano ansiosi...