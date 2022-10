Wanda Nara, L-Gante e il giallo del messaggio di Icardi: cosa c'era scritto?

In Argentina non si parla d'altro: la fine del rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi e la presunta relazione tra la showgirl e il rapper L-Gante, continua ad infiammare i rotocalchi e le trasmissioni televisive. Il cantante è stato ospite del programma Lam e ha risposto alle domande del conduttore sul rapporto con l'ex compagna di Mauro Icardi: "Non ci conoscevamo - ha detto - tutto è iniziato quando menzionò una mia canzone Penso di averle scritto, poi ci siamo incontrati diversi giorni di fila". Alla domanda se tra di loro sia successo qualcosa, L-Gante ha risposto con imbarazzo: "E' tutto molto tranquillo. Peso le parole perchè non voglio che esca nulla da me. Non voglio dire qualcosa che possa rovinare tutto e cadere in una trappola. So che tutti vogliono risposte, ma lasciate che questa storia vada avanti, più avanti dirò tutto. Il tempo ti porta dalle persone che ti vogliono bene".