"Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme", il gossip è clamoroso ma c'è un motivo

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme, almeno in una foto. La madre della showgirl ha postato un'immagine in cui la coppia è tornata a sorridere e a mostrarsi unita. L'occasione era la festa di compleanno della figlia Isabella . La notizia ha fatto immediatamente il giro del web in Argentina , ed ha scatenato giornali e trasmissioni televisive. In una di queste il conduttore Luli Fernandez ha chiarito cosa è realmente successo.

La versione di Wanda

Dopo aver raccontato di aver parlato con Wanda, il giornalista ha spiegato la sua versione. La show girl ed imprenditrice argentina è tornata in Turchia, ma ha alloggiato in un hotel, lontano da Icardi. "Era il compleanno di mia figlia - ha spiegato Wanda a Fernandez - non vedo cosa ci sia di clamoroso. Non è vero che siamo tornati insieme". Poi sul futuro. "Wanda mi ha detto che non ha nessuna intenzione di avere altri bambini e che la sua storia con Icardi è finita, tanto da alloggiare sempre in hotel ogni volta che tornerà in Turchia".