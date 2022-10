Wanda Nara e Icardi, svelati i dettagli clamorosi sulla separazione: "Lui non vuole..."

Wanda Nara e Mauro Icardi sono separati oppure no? In Argentina (alla luce delle recenti dichiarazioni del calciatore, che ha negato la pausa nei loro rapporti) non si parla d'altro. In uno dei programmi più seguiti (La noche de Mirtha) è stata intervistata Ana Rosefeld, avvocato e migliore amica di Wanda Nara. Il legale ha fatto chiarezza sulla vicenda. "Hanno firmato quella che viene chiamata la separazione. Wanda ha voluto essere chiara, perché c'è un po' di resistenza da parte di Mauro Icardi. Non vuole separarsi", ha detto la Roselfeld, che ha aggiunto: "Oggi l'accordo è unilaterale, le persone possono separarsi quando non c'è più amore o più voglia di stare insieme".