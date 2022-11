Wanda Nara è a Roma: il motivo. E Icardi scrive un messaggio sui social

Wanda Nara ha condiviso sulle sue storie di Instagram il ritorno a Roma, dal viaggio in treno con le figlie al tour per la città con la visita alla Fontana di Trevi e una sosta in un celebre ristorante della Capitale. Il motivo è l'atteso ritorno sulla tv italiana, fissato per sabato 5 novembre a Ballando con le Stelle. La conduttrice, Milly Carlucci, porterà l'argentina in pista come 'ballerina per una notte'. Intanto l'ex moglie di Mauro Icardi resta il personaggio più chiacchierato del momento, dal flirt con L-Gante e la separazione (con numerosi risvolti e rivelazioni) dall'attaccante.