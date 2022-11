Wanda Nara e Icardi, pace fatta? L'indizio social...

L'intricata storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara fa registrare un altro, nuovo capitolo. Dopo la visita della showgirl argentina in Turchia (era presente in tribuna ad assistere alla sfida tra il Galatasaray e l'Ofsport Kulubu, match che Icardi non ha disputato), l'attaccante argentino ha mostrato un video su Instagram nel quale tagga Wanda. Accanto al nome della moglie (e procuratrice) anche due cuori, con i colori sociali del club turco: il giallo e il rosso. Un nuovo segnale di disgelo?