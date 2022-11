Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme: ecco la prova che mancava

Non sembra avere fine la soap opera Wanda Nara-Mauro Icardi. Dopo il presunto tradimento di lui con China Suarez e il (quasi?) flirt di lei con L-Gante, la coppia sembra aver trovato la via della riappacificazione. La moglie-agente dell'attaccante del Galatasaray è volata di nuovo in Turchia e qui i due pare abbiano fatto pace. Sui social è spuntata la prova che mancava e ora in Argentina sono sicuri: Wanda e Mauro sono tornati insieme.