Wanda Nara, la maglia rossa fa interrogare i tifosi del Manchester United. C'entra Icardi

Mauro Icardi via dal Galatasaray, anzi no. La crisi tra l'attaccante argentino e Wanda Nara sembra ormai alle spalle: dopo settimane di speculazioni, foto rubate e post social accusatori, i due sembrerebbero aver ritrovato la felicità insieme. Nelle ultime ore, la coppia ha lasciato la Turchia ed è volata alle Maldive per una romantica vacanza riparatrice: un indizio sorprendente ma inequivocabile che, forse, a casa Icardi-Nara è finalmente tornato il sereno. La moglie-agente è così tornata a lavorare per il suo assistito a pieno ritmo, come hanno ipotizzato i fan sui social. Ma ai più attenti non è sfuggito un dettaglio particolare riguardo la maglia indossata nell'ultimo post social che ha riacceso il mercato.