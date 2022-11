Voci incredibili dall'Argentina: "Wanda Nara di nuovo incinta di Icardi!"

La 'prova' sui social

"Grazie per un altro bellissimo viaggio - scrive Wanda, come si legge nello screen pubblicato da Mauro su Instagram, con allegata una foto 'maldiviana' in cui le cinge i fianchi -. Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l'ora di tornare con G". In allegato, l'emoji di un bambino e un altro messaggio: "2022". Wanda Nara è incinta? Queste parole lo confermerebbero secondo 'Caras', come il commento di Icardi al dolce messaggio della showgirl: "Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello. Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G". E chissà che 'G' non sia davvero l'iniziale di una nuova figlia o di un nuovo figlio, per allargare ulteriormente la famiglia completata da Francesca, Isabella e da Valentino, Constantino e Benedicto, i tre maschi nati dalla precente relazione tra Wanda e Maxi Lopez.