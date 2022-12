Wanda Nara, lite furiosa con L-Gante: insulti, urla e auto distrutta!

Grida, insulti e un'auto distrutta. Questo sarebbe il bilancio di una furiosa lite tra Wanda Nara e il rapper L-Gante, connazionale della showgirl argentina che con lui aveva instaurato una relazione dopo la separazione da Mauro Icardi. Fallito il tentativo di salvare con un viaggio alle Maldive il suo rapporto con l'attaccante del Galatasaray, padre delle sue due figlie Francesca e Isabella (mentre Valentino, Constantino e Benedicto sono dell'ex calciatore Maxi Lopez), Wanda è tornata per qualche giorno in Patria dove ad aspettarla c'era appunto L-Gante. Ma le cose, come ha raccontato l'opinionista Guido Zaffora su 'América Tv' (durante la trasmissione 'Es Por ahí'), non sono evidentemente andate come il cantante se l'era immaginate.