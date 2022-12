Wanda Nara e quei messaggi hot dal vip famoso: "Vi racconto tutto"

Wanda su L-Gante

Su L-Gante, di cui si parla di un possibile primo bacio: "Lui ha 22 anni e io 36. Non posso dirvi che nel futuro non succederà nulla con lui. Non ho pregiudizi. Negli ultimi tempi molti uomini si sono avvicinati a me e posso dirvi che se c'è qualcosa che Elian ha in più, è che è autentico. Io, forse, vivo in un mondo artificiale, più con una maschera, e incontrare una persona come lui mi ha fatto pensare molto. Ad esempio, perché ho tutto quello che ho se, forse, con meno sono felice? Lui mi rispetta ma, tuttavia, viviamo in due mondi diversi: io non bevo alcolici e non fumo sigarette. Siamo come acqua e petrolio".

