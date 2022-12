Wanda Nara, il fratello di Icardi perde la testa: insulti e commenti offensivi sui social

La telenovela sulla fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua ad arricchirsi di nuovi e clamorosi colpi di scena. Guido, fratello dell'attaccante del Galatasaray, ha postato una serie di storie su Instagram in cui ha pesantemente insultato la showgirl argentina.

"Un essere disgustoso"

Guido Icardi ha pubblicato un'immagine di Wanda in costume (non ritoccata) e l'ha accompagnata con la frase: "Un essere vivente disgustoso". Poi, a distanza di pochi minuti ha aggiunto: "Prima che tutti mi saltino al collo, non parlavo del suo fisico. Anzi, quella penso sia la foto dove sta meglio".