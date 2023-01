Wanda Nara e l'incidente sexy in piscina: si fa un selfie in bikini ma il costume... Topless sfiorato in diretta social

Un dettaglio che i social non hanno fatto fatica a far emergere, una foto che ha spiazzato i fan su Instagram. Il 2022 di Wanda Nara si è chiuso così, con un selfie estremo a bordo piscina durante la sua vacanza in Argentina, vicino Buenos Aires. Il caldo di questi giorni ha ‘costretto’ la showgirl ad indossare bikini fatti apposta per esaltare le sue meravigliose forme. Un’occasione irrinunciabile per mettersi in mostra per qualche scatto sensuale da regalare ai suoi milioni di fan su Instagram. Incluso Mauro Icardi, l’ex marito che non perde occasione per inviarle cuori virtuali, quasi a voler tentare un nuovo approccio.