Icardi cancella il messaggio per Wanda: ecco cosa diceva

Inizio di 2023 movimentato per Mauro Icardi , protagonista nelle prime ore del nuovo anno di un 'caso' social. Aveva infatti stupito il popolo del web il post d'amore dedicato su Instagram per capodanno a Wanda Nara , nonostante la showgirl e manager abbia di recente confermato di essere separata da ottobre.

"Caro 2023, ti ricevo con la cosa più bella che ho nella mia vita, la Mia Famiglia. Con una bellissima donna al mio fianco e 5 bellissimi bambini . Desidero che la vita continui a darci Salute, Amore, Pace, Felicità e tanto successo. Buon 2023 a tutti”. Questo aveva scritto il centravanti argentino ex Inter dopo che Wanda aveva postato una foto insieme ai suoi cinque figli (Valentino, Benedicto e Constantino, nati dalla precedente relazione con Maxi López, e Francesca e Isabella concepite invece con Icardi), con cui ha iniziato l'anno in un ristorante in Uruguay .

L'immediato dietrofront

Parole che hanno suscitato le reazioni dei followers del calciatore e della showgirl, sorpresi di come Icardi sembri non accettare la separazione. Reazioni che potrebbero essere alla base dell'immediato dietrofront dell'argentino: dopo circa un'ora infatti Icardi ha cancellato il messaggio, che era stato oltretutto commentato con l'emoticon di un applauso da Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara che di recente ha parlato di una possibile riconciliazione. Se così fosse evidentemente il momento non è ancora arrivato, ma di certo questo non sembra l'ultimo capitolo di una telenovela che preannuncia nuove sorprese in questo anno appena iniziato.