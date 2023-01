Wanda Nara super sexy da David Guetta: Icardi non resiste e lascia un commento hot

Nonostante le recenti dichiarazioni di Wanda Nara Mauro Icardi non molla. Il giocatore è ancora molto innamorato dell'ex moglie e non fa nulla per nasconderlo. Anzi, sembra quasi fiero di mostrarlo pubblicamente. L'attaccante del Galatasaray è tornato a commentare le foto sexy dell'imprenditrice argentina. Nello specifico una in cui Wanda si mostra più provocante che mai, fasciata da una tutina attillata a fiori che mette in mostra le sue curve pericolose, scattata durante un concerto di David Guetta. "La mia sexy bomb, ti amo", ha commentato Maurito, senza però ricevere alcuna risposta dalla Nara. Al contrario sono arrivati tanti pareri discordanti: qualche follower ha invitato Icardi a smetterla e a liberarsi di questa relazione tossica, mentre altri sognano l'ennesimo ritorno di fiamma.