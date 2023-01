Wanda Nara, attimi di terrore in Uruguay: urla e minacce, scacciato un fan troppo invadente

Wanda Nara ancora una volta al centro dello scandalo. Questa volta l'ex moglie di Mauro Icardi sta facendo parlare per via di quanto accaduto a Punta del Este , una delle località turistiche più importanti e apprezzate dell' Uruguay, dove l'imprenditrice si è recata insieme ai figli e alla sorella minore Zaira per trascorrere qualche giorno di relax. Qui sarebbe stata avvicinata da un fan che Wanda avrebbe cacciato via in malo modo. Un venditore ambulante di magliette, tal Carlos Piriz di 26 anni , stava dipingendo una casa nella zona di José Ignacio, quando si sarebbe avvicinato alla Nara che era lì di passaggio chiedendo una foto insieme. La 36enne avrebbe però reagito male, come raccontato dallo stesso uomo al programma tv Mitre Live.

Wanda Nara e lo scontro con un fan

"Mi ha detto: "Con quello sguardo sporco che hai non ho alcuna intenzione di fare una foto con te" e se n'è andata ridendo" - ha raccontato il fan - "Mi ha anche detto: "Sporcaccione non avvicinarti a me". Poi è salita sulla Mercedes ed è andata via. Sono sempre stato un suo fan e volevo solo una foto con lei. Non si trattano così le persone". Nel corso della trasmissione è stata intervistata pure la sorella dell'uomo, Manuela: "Mio fratello sta molto male per quanto accaduto. È da sempre un grande fan di Wanda così come della musica di L-Gante. La Nara è stata molto cattiva con lui". Al momento Wanda Nara non ha ancora risposto a tali accuse.