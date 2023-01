Wanda Nara e Maxi Lopez: il video finisce sui social, lui si lascia sfuggire una frase

"Chi è il grande amore della mia vita? Lo saprò quando sarò più grande". Wanda Nara , che da mesi ormai si professa single, aveva lasciato i suoi fan con un pillola di saggezza: nessuna scelta tra Maxi Lopez e Mauro Icardi ma avanti con la sua vita di donna in carriera e mamma affettuosa. "In questo periodo sto conoscendo me stessa", aveva scritto in un'altra storia social rispondendo alle domande dei suoi curiosi fan. Anche la presunta love story con L-Gante è ormai alle spalle? Nemmeno 24 ore dopo, manco a farlo apposta, eccola spuntare su Instagram al fianco di uno degli uomini della sua vita.

Maxi Lopez e Wanda Nara insieme su Instagram

Maxi Lopez è in Argentina, in visita ai figli Valentino, Benedicto e Constantino, con cui ha un rapporto molto stretto. È la stessa Wanda a farlo sapere sui social, pubblicando alcune foto che lo ritraggono nella loro casa di Buenos Aires. In un video finito tra le sue storie Instagram, l'ex Barcellona e Inter si fa sfuggire una frase che ha fatto impazzire i fan. Accennando un mezzo sorriso e con fare scherzoso, lo si sente sussurrare "boluda" alla ex moglie. Un'espressione tipicamente argentina e colloquiale che significa "scema". Un ritorno di fiamma tra i due? Non c'è da scommetterci anche se i fan ci sperano.