Wanda Nara e la moglie di Keita, scovato un clamoroso dettaglio che può aumentare lo scandalo

Il presunto flirt tra Wanda Nara e Keita Baldè Diao, si arricchisce di un nuovo particolare. In una trasmissione argentina è stato fatto notare come sia Simona Gualtieri, moglie dell'ex attaccante di Lazio, Inter e Monaco, che Wanda Nara, indossino lo stesso identico gioiello: "La collana che ha la moglie di questo giocatore è la stessa di Wanda Nara", ha detto Luli Fernandez, conduttore del talk show argentino. "È come se fosse un trifoglio verde, è una collana Louis Vuitton. Quello che Wanda ha indossato nell'ultimo mese e mezzo è nero".