Wanda Nara parla per la prima volta della storia con Keita Baldé

Non è tardata ad arrivare la reazione di Wanda Nara all'ultimo gossip che la vede protagonista insieme a Keita Baldé, ex giocatore di Lazio e Inter. Secondo un paparazzo spagnolo i due avrebbero una tresca da mesi (il calciatore è sposato con l'italiana Simona Guatieri ). Mauro Icardi , invece, ha parlato di una corte spietata che l'ex compagno di squadra farebbe all'ex moglie. Diversa la versione fornita da Wanda, che ha liquidato la faccenda con poche parole.

Le parole di Wanda Nara su Keita

Raggiunta da alcuni giornalisti all'uscita di uno spettacolo teatrale a Buenos Aires - che ha visto insieme alla sorella Zaira e alla madre Nora Colosimo - Wanda Nara ha così risposto alla domanda spinosa su Keita Baldé: "Sciocchezze senza fondamento". Dunque fake news per l'imprenditrice che ha inoltre ammesso di non sapere nulla circa una sua conduzione di Masterchef in Argentina. "Non ne so niente, lo sto scoprendo ora", ha rivelato.