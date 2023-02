“Wanda Nara, sei single?”: la risposta spiazza i fan sui social

Dopo il tira e molla con Mauro Icardi, l'amicizia speciale con L-Gante e i gossip su Keita Baldé sono in molti a chiedersi se Wanda Nara sia effettivamente single o meno. La diretta interessata ha spazzato via, una volta per tutte, ogni dubbio su Instagram, rispondendo ad una domanda di un follower. "Sei single?", ha infatti chiesto un fan.