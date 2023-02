Wanda Nara si confessa alle Belve: tutta la verità su Icardi e Keita! La Fagnani reagisce così

Wanda Nara è tornata a parlare della sua vita privata . L'impreditrice ha parlaton nella prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda martedì 21 febbraio, su Rai Due con una nuova stagione. Tanti gli argomenti per cui è ancora al centro dell'attenzione dei media: dalla storia con Mauro Icardi ai diversi flirt degli ulti mesi.

Wanda Nara su Icardi

Sulla situazione con Mauro Icardi dopo la separazione e le voci sugli ultimi flirt: "Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita".

Wanda Nara su Keita

Sul presunto flirt con Keita e sugli insulti ricevuti dalla moglie sui social: "A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne (si riferisce alla moglie che poi l’ha insultata sui social, ndr) invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna".