Icardi e la foto di Wanda Nara nuda sul letto: il messaggio sui social

ISTANBUL (TURCHIA) - "Tutti mettono 'like', ma sono io quello che scatta la foto". Queste le ironiche parole di Mauro Icardi a corredo di un'immagine 'bollente' postata in una storia Instagram, in cui si vede Wanda Nara nuda a pancia in giù sul letto. L'ennesimo colpo di scena della telenovela che negli ultimi mesi ha visto protagonisti l'ex interista e la showgirl.