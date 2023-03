Icardi pubblica il backstage di Wanda Nara a Belve: cos'è successo

Icardi, il retroscena sull'intervista di Wanda

Wanda Nara è stata una delle ospiti del programma su Rai Due condotto da Francesca Fagnani. Durante l'intervista aveva fugato ogni dubbio sulla sua storia con l'ex Inter: "Lui è mio marito e saremo sempre una famiglia per tutta la vita. Non so se ci siamo rimessi insieme, noi siamo sempre stati una famiglia. Una fortuna? Per me sì, per lui non lo so, dovresti chiederglielo. Speriamo di stare insieme per tutta la vita?". Ora Icardi ha postato una foto mentre guardava l'intervista di Wanda direttamente dagli schermi dello studio, certificando che si trovava lì con lei in quel momento.