Wanda Nara, foto sexy su Instagram: pioggia di critiche dal web

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Wanda Nara è diventata la migliore immagine della sua azienda di abbigliamento. La showgirl argentina ha appena inaugurato una lineadi lingerie sensuale e da diversi giorni condivide le immagini dei diversi modelli di reggiseni sui suoi social network. Gli ultimi, questa domenica, con alcune pose da capogiro su un letto. Quello che non ci si aspettava, di certo, è stata la copiosa pioggia di critiche che si è abbattuta sulla moglie di Mauro Icardi .

Wanda Nara, quante critiche!

La maggior parte degli utenti si sono infatti concentrati sull'eccessivo utilizzo che la stessa Wanda Nara di photoshop e filtri per modificare le foto. "Sempre con il fotomontaggio. Un braccio più magro dell'altro e il minimo che fa è mostrare lingerie...", scrive un utente. "Scusa, è biancheria intima pubblicitaria o solo Wanda nuda?" sentenzia un altro suo follower. Nel frattempo, la showgirl argentina si prepara a debuttare come conduttrice nella versione argentina di 'Masterchef', in onda il prossimo 20 marzo.