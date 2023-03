Wanda Nara e l'ultima foto con Icardi: piovono critiche e insulti, il motivo

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati ufficialmente insieme. Dopo l'intervista a Belve, l'imprenditrice argentina ha postato su Instagram uno scatto insieme al marito nonché padre delle sue figlie più piccole Isabella e Francesca. "Devo fare la pasta per tutta la mia famiglia. Oggi sono chef, domani MasterChef", ha scritto Wanda a corredo dell'immagine. La Nara è stata infatti scelta come conduttrice della versione argentina del cooking show. Pertanto si trova a Buenos Aires, dove è stata raggiunta in questi giorni dal marito.