Wanda Nara "tossica": spia il telefono di Icardi, Mauro reagisce così

La relazione tossica di Wanda e Icardi

Il brano condiviso da Wanda Nara parla di una relazione tossica, per molti un chiaro riferimento alla sua situazione con Mauro Icardi. Tanti follower hanno criticato la coppia per il loro rapporto tira e molla, fatto di allontanamenti e riavvicinamenti. La Nara ha fatto sapere a Belve, dove è stata intervistata da Francesca Fagnani, che ora spera che il suo ritorno di fiamma con l'attaccante sia per sempre. Soprattutto per il bene dei cinque figli, legati ad entrambi.