Icardi accusato di molestie: la denuncia dell'influencer e la reazione di Wanda Nara

Nuovi problemi per Wanda Nara e Mauro Icardi. Candela Lecce , un'influencer argentina, ha accusato il calciatore del Galatasaray di molestie e violenze psicologiche. Stando a quanto dichiarato dalla ragazza il giocatore scriverebbe spesso alla Lecce dei messaggi su Instagram , per poi bloccarla e sbloccarla. "Non so se queste molestie facciano parte dello spettacolo o cosa, non ho mai smesso di ricevere suoi messaggi", ha spiegato a Mitre Live lasciando intendere un modus operandi da parte dello sportivo per creare gossip insieme alla moglie-agente.

Un'influencer argentina contro Icardi e Wanda

“Sto vivendo una situazione triste, brutta, - ha affermato Candela Lecce - ci sono molestie che non so se siano funzionali allo spettacolo o cosa, non ho smesso di ricevere messaggi. E questa volta ho detto di no, ho taciuto fino ad ora ma non mi piace per niente, mi ha detto delle frasi tipo: "Questo è per i media, devi capire, ora sono in un momento difficile". Milioni di messaggi come questo da lui, è violenza psicologica che esercita contro di me". La giovane ha aggiunto: "Ci sono molte situazioni che non possono rimanere impunite, la gente sa, fai del male a un'altra persona sui social, la realtà è che ho passato un periodo molto brutto e ho dovuto iniziare un percorso psicologico per tutto questo. Il suo modus operandi è scrivere, poi cancellare, bloccare, sbloccare. Lui si vittimizza sempre e mi ha detto che certe cose non le può dire pubblicamente, mi ha parlato anche di Wanda in alcune conversazioni, voglio solo che si cancelli dalla mia vita e non mi scriva più, voglio pace e tranquillità, questo è il mio unico modo per dire basta è abbastanza. Non può essere che queste due persone facciano quello che vogliono della mia vita".