Wanda Nara e Icardi, figlio in arrivo? Sui social sfugge un indizio

Sembra essere tornato il sereno in casa Icardi-Nara. Dopo l'uragano China Suarez, il presunto flirt con il cantante L-Gante e numerosi tira e molla, la coppia si mostra sui social più innamorata che mai. Wanda non perde occasione per documentare la gioia ritrovata: in particolare un indizio sul futuro della famiglia non è sfuggito ai fan. Rispondendo alle domande degli utenti, la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto "compromettente": nuovo figlio in arrivo per la coppia? Scorri la gallery per scoprire di che si tratta.