Icardi e Wanda Nara a Masterchef: "La mia specialità è la carne..."

Mauro Icardi torna a far parlare di se, al centro dell'attenzione mediatica riservata all'ex punta dell'Inter stavolta non ci sono né gossip di vario tipo né giocate particolari realizzate con la maglia del Galatasaray, bensì una partecipazione speciale all'edizione argentina del noto show culinario Masterchef, condotto dalla moglie Wanda Nara. Il programma ha annunciato sui propri canali social la presenza del bomber e ha ammesso: "Molto presto avremo una visita "molto" speciale. Mauro Icardi presenterà la sua specialità in cucina. Gli chef possono raccogliere la sfida?" Il giocatore, che stavolta non si cimenterà con il pallone ma con i fornelli ha affermato: "Conosceranno la mia specialità di carne, ci divertiremo molto".