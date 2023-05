Wanda Nara infuriata con Mauro Icardi: il gesto che rivela la bufera

Un nuovo terremoto sta per travolgere Wanda Nara e Mauro Icardi? Dai segnali che arrivano dai social sembra proprio di sì. A scatenare una nuova lite della coppia sarebbe stata infatti la risposta del calciatore del Galatasaray alle parole di Moria Casàn che aveva riaperto la ferita del tradimento dell'argentino con China Suarez. "Ti mando un bacio ora che mi conosci un po' di più. Non parliamo di cannabis, sappiamo tutti che sei più per la "blanquita", questa la risposta di Maurito che pare non sia piaciuta alla Nara.