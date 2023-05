La presunta amante di Icardi racconta i dettagli hot della loro notte insieme

Si tratta di Candela Lecce , che ha rivelato il presunto tradimento di Icardi a Pochi, famosa per il suo account 'Gossipeame' su Instagram . "Se vuoi giudicare qualcuno che si è innamorato, puoi giudicarmi con calma, mi sono innamorata. Ho incontrato quella persona nell'ottobre dello scorso anno, ci siamo scambiati 'like' e abbiamo iniziato a parlare" il racconto di Candela, che avrebbe 'bloccato' Icardi sui social quando un'altra ragazza alcune settimane fa aveva rivelato di essere in contatto con lui. "Il 23 mi chiama al telefono e mi dice 'Cande, sbloccami' - prosegue la modella -. Lo sblocco e lui mi dice che voleva avere una conversazione con me, che non voleva finire così. Ho detto 'bene, va bene', per me il tema era già chiuso. Il 25 ricevo una chiamata e lui mi dice 'Passo a prenderti' e ho pensato che fosse uno scherzo".

Insieme in un appartamento

Nonostante questo sarebbe scesa raggiungendo Icardi nella sua auto: "Non tirerai fuori il telefono, non voglio che ci siano foto o prove di questo perché sto rischiando molto" le parole dette dal bomber secondo Candela: "Me lo diceva sempre. Così ho detto: 'Beh, fammi chiamare mia madre, se non si preoccuperà'. L'ho chiamata e le ho detto che stavo andando a Buenos Aires, non le ho detto con chi stavo partendo per mantenere la calma. Poi prendo il telefono, lo illumino e faccio una foto". A quel punto i due si sarebbero recati in un appartamento insieme: "Ci sono state delle scuse sia da parte mia che sua e lui ha detto: 'Devo fare alcune piccole cose e tornerò', lasciandomi come una stupida lì. Poi è tornato e dopo un po'. Il giorno dopo ha preso il volo e io sono rimasta a Buenos Aires, perché mi aveva consigliato un posto dove andare a pranzo cibo messicano". Confessioni che Pochi ha divulgato sui social: "Mi sono sentita male quando ho visto tutto in TV, mi sono sentita violata - ha detto poi pentita Candela -. Ho un buon rapporto con Pochi, gli ho detto per rabbia in quel momento che mi sentivo male, senza misurare le conseguenze".