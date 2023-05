Candela Lecce tra Icardi e Wanda Nara: "Sono l'amante e ho ricevuto minacce"

Candela Lecce: "Io minacciata per aver parlato di Icardi"

Dopo aver raccontato la sua storia insieme all'attaccante argentino, Candela Lecce ha svelato di essere stata minacciata: "Ho ricevuto due chiamate negli ultimi giorni per smettere di parlare di questa storia. Mi hanno chiesto di non parlarne più, ora ho molta paura. Non ho risposto a nulla, dico solo la mia verità e ho anche con le prove. Non so se dietro quelle chiamate ci sia Icardi, ma era una voce maschile".