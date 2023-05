La reazione di Wanda Nara al regalo eclatante di Icardi

Non trascorre giorno in cui Wanda Nara e Mauro Icardi non siano protagonisti sui social. Un post criptico, una stories polemica o un gossip, sono da anni una delle coppie più chiacchierate e seguite sul web. Tra gli ultimi rumors emersi ha fatto clamore quello legato a Candela Lecce, la modella e presunta amante di Icardi che avrebbe ricevuto alcune minacce. Nelle ultime ore, invece, Wanda e Mauro hanno invaso i social nel segno dell'amore.