Wanda Nara flirta a Masterchef, dura reazione della produzione: i dettagli

Prima il flirt, poi il richiamo dalla produzione: i dettagli

Dopo aver flirtato con fare provocante con il giovane concorrente di Masterchef Juan Francisco Moro Wanda Nara è stata richiamata dalla produzione. Lo chef si era rivolto nei suoi confronti con frasi del tipo "Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui... Non è affatto una scena di gelosia" e la showgirl aveva risposto con un post Instagram pubblicando una foto sexy (probabilmente indirizzata al cuoco) corredata dalla scritta "Ottengo sempre quello che voglio". L'amministrazione del programma dopo questi fatti si è infatti rivolta contro la conduttrice, secondo le indiscrezioni, intimandola di "diminuire le attenzioni" verso il partecipante del programma in quanto troppo evidenti.