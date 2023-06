Wanda e la dedica a Icardi: "Non mi serve nient'altro"

ROMA - Non è una musica scelta a caso, c'è da scommetterci. Difficile che Wanda Nara pubblichi qualcosa su Instagram senza che in precedenza ci sia stato uno studio accurato, una serie di valutazioni di pro e contro per capire quanti like e visibilità possa portare il post o la storia in questione. In uno degli ultimi pubblicati, l'argentina ha mostrato uno scenario da favola in piscina con vista sul mare a Rio de Janeiro, inquadrando anche Mauro Icardi.