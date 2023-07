"Wanda Nara sta male: ricoverata d'urgenza in ospedale in Argentina"

Attimi di paura per Wanda Nara. Stando a quanto spifferato dal programma tv argentino Intruders, la moglie-agente di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale in Argentina. L'imprenditrice avrebbe accusato dei forti dolori addominali che l'avrebbero spinta a cancellare tutti gli impegni di lavoro, tra cui un importante servizio fotografico e un viaggio per Milano. Lo scorso mercoledì la 36enne sarebbe arrivata, accompagnata dal calciatore, al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, dove sarebbe rimasta ricoverata per un giorno intero.