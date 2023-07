Wanda Nara malata? Maxi Lopez in ansia torna per stare con i figli

Wanda malata? Maxi Lopez torna in Argentina

L'ex attaccante argentino, infatti, si starebbe rapidamente spostando verso l'Argentina per stare vicino all'ex moglie e ai figli in questo momento delicato. A testimoniarlo un suo post su Threads contro una compagnia aerea. Maxi Lopez, da poco diventato proprietario del Birmingham City, ha scritto contro la compagnia: "Ti rubano i soldi facendoti pagare più biglietti e c'è sempre un ritardo nelle coincidenze. Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Chi avverte non tradisce". Il messaggio mostra come l'ex attaccante stia tornando in Argentina per stare con i figli.