Wanda Nara e la sospetta leucemia: Icardi rompe il silenzio sui social

ROMA - Dopo giorni di silenzio, ecco le prime attività social. Wanda Nara sarebbe stata ricoverata in un ospedale argentino a causa di forti dolori nell'addome e, secondo quanto riportato dal giornalista Guillermo Lobo, gli esami avrebbero rivelato un livello elevato di globuli bianchi e un ingrossamento della milza, che potrebbero far pensare a una leucemia . Questa situazione ha portato alla decisione di effettuare ulteriori test e alla permanenza della showgirl nella struttura ospedaliera. Ovviamente le notizie sulle sue condizioni di salute hanno suscitato grande preoccupazione non solo tra i media argentini, ma anche nel resto del mondo.

Icardi rompe il silenzio sui social

A maggior ragione per il marito Mauro Icardi (così come per l'ex compagno Maxi Lopez, rientrato in Argentina per stare vicino ai figli), che dopo giorni di silenzio sui social media è tornato su Instagram per condividere alcune foto romantiche che li ritraggono insieme durante una serata speciale: la premiazione degli Oscar della televisione argentina, dove Wanda Nara è stata celebrata per la sua conduzione di Masterchef Argentina. Le foto pubblicate dall'ex attaccante dell'Inter sono accompagnate dall'emoji di un cuore rosso e di un leone, simboli che rappresentano l'impegno e la determinazione con cui Wanda sta affrontando questo momento difficile.