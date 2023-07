Wanda Nara malata: così trascorre le sue giornate in attesa di nuovi esami

Momento difficile per Wanda Nara, alle prese con alcuni imprecisati problemi di salute. Dopo la notizia di una presunta leucemia, l'imprenditrice ha chiarito di non avere per ora alcuna diagnosi certa e di essere in attesa di ulteriori analisi e approfondimenti. La 36enne sta trascorrendo questi giorni in Argentina, dove è tornata qualche mese fa per condurre l'edizione locale di MasterChef, e sta passando molto tempo con il marito Mauro Icardi e con i suoi figli.