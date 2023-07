Wanda Nara inizia le cure: la decisione sul futuro e come sta dopo il ricovero

"Wanda e Icardi al bivio: devono decidere se..."

Un'altra giornalista del programma, Karina Iavicoli, ha aggiunto che "Wanda sta decidendo insieme a Icardi se continuare la cura qui (in Argentina, nda) o in Turchia. Se decidesse di andare lì, lo farà con tutta la sua famiglia e sarà la stessa cosa se lo farà qui".

"Wanda era spaventata dalle analisi: ecco cosa ha fatto"

La salute di Wanda Nara ha destato grande scalpore, non solo in Europa ma soprattutto in Argentina. Il giornalista Angel de Brito ha raccontato al programma 'Lam' le indiscrezioni sulla presunta malattia della showgirl sudamericana: "Wanda è andata a svolgere alcuni test di routine. Una volta fatte le analisi, sono stati trovati dei valori che non erano giusti. La stessa Wanda ha chiesto di rifare tutto da capo perché si è spaventata", ha sottolineato il cronista. “Wanda è una ragazza sana che non ha mai avuto problemi di salute e che ha fatto dei controlli. Sarebbe potuta andare in vacanza, fare i controlli più tardi, ma delle volte ritardare può essere pericoloso".