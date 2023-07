Momento terribile per Wanda Nara: il figlio di Maxi Lopez vittima di un incidente

ROMA - Non è un bel momento per Wanda Nara . Anche se alle prese con il suo stato di salute che sta cercando di mantenere più possibile privato , l'argentina sta continuando a utilizzare i social network come sempre. E proprio da questi è stato possibile scoprire che Benedicto, uno dei suoi figli avuto dalla precedente relazione con Maxi Lopez, è stato vittima di un incidente che, come spiegato da sua madre, lo costringerà a evitare di giocare a calcio per un po'.

I messaggi per Benedicto

Nella foto postata da Wanda Nara si vede il ragazzino con le stampelle e le gamba ingessata: "Il mio bomber non giocherà per un po'", il commento dell'imprenditrice. Al messaggio ha risposto anche il padre di Benedicto, Maxi Lopez: "Questa è la parte più difficile del calcio, ma siamo qui per aiutarti, Bomber, in ogni momento". L'ex attaccante - tra le altre di Milan e Barcellona - si trova in Argentina proprio per sostenere Wanda Nara.