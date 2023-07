Wanda Nara, Icardi e il romantico viaggio col jet privato: dove erano diretti

Rientro a Istanbul per Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia ha lasciato l'Argentina, dove l'imprenditrice è stata impegnata nell'ultimo periodo con la conduzione di MasterChef, per tornare in Turchia a bordo di un lussuoso jet privato. La procuratrice sportiva ha condiviso su Instagram alcuni momenti del viaggio, postando anche una foto molto intima che la ritrae nel letto insieme al marito. Con la coppia presenti pure i cinque figli.

Wanda Nara e Icardi dormono a bordo di un jet privato

"Adoro dormire, ma dormire di più in aria", ha scritto Wanda Nara su Instagram. Per l'occasione ha sfoggiato un pigiama a righe bianco e celeste, comodo e pratico. C'era, inoltre, l'ultimo acquisto della famiglia Icardi, il cagnolino Gala, un simpatico chow chow che ha viaggiato in una travel bag griffata Louis Vuitton. Un viaggio durato ore e per questo sull'aereo non sono mancati snack di ogni tipo, frutta, acqua, matè, riviste e persino fiori.