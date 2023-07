Wanda Nara scoppia a piangere in diretta tv: il motivo è inaspettato

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Serata emozionante quella andata in scena a ' Masterchef Argentina ' nella puntata andata in onda domenica sera. Uno dei partecipanti al programma, Antonio , è stato infatti eliminato: in finale ci saranno Rodolfo, Rodrigo e Stefania . Tutti in studio hanno salutato Antonio , compresa la conduttrice della trasmissione, Wanda Nara, che ha dedicato al giovane e aspirante cuoco delle parole a dir poco toccanti.

Masterchef Argentina, Wanda Nara emoziona tutti

La moglie di Mauro Icardi, fresco di ritorno al Galatasaray (emozionante lo striscione dei tifosi giallorossi, dedicato a Wanda), ha salutato l'aspirante cuoco con le lacrime agli occhi: "Sei molto emozionato, Tony. So che queste lacrime sono un po' di emozione e un po' per il tuo trascorso. Ti meriti tutto perché i ragazzi come te ci riescono". Poi la frase che commuove tutti i presenti in studio, pensando probabilmente ai suoi trascorsi: "Non importa da dove vieni, ciò che conta è quello che hai dentro e quella forza che hai per aiutare la tua famiglia ad andare avanti. E la tua famiglia è serena perché ha te".