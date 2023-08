Wanda Nara combatte contro la leucemia: “Sono sotto shock“

Wanda Nara e il racconto della malattia

Wanda Nara si trova a Istanbul, ieri ha postato una foto da casa sua in Turchia dopo il giro allo stadio in compagnia di Icardi e dei figli. L'argentina quindi ha confermato le indiscrezioni raccontate al giornalista Angel de Brito che però non aveva dato un nome alla malattia: "E' stata dura, perchè sono venuta a saperlo dalla tv - aveva detto al giornalista - Nessuno mi diceva niente, le infermiere entravano piangendo. Ho detto a Mauro: “Sto morendo e non me lo dicono“. In quel momento sono andata nel panico perchè non sapevo cosa stava succedendo, ho pensato ai miei figli, ti passa di tutto per la testa. I bambini piangevano perché sui media parlava chiunque, la mia famiglia era distrutta, Mauro voleva lasciare il calcio, sentivo che stava crollando tutto. Ho cercato di farmi vedere forte perchè tutti pensassero che le cose andavano bene ma in realtà stava andando tutto in pezzi".