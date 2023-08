"Icardi è tossico": le chat dei genitori di Wanda Nara svelano il piano per farli lasciare

Mentre Wanda Nara e Mauro Icardi si trovano in Turchia, pensando alle cure per la malattia che ha colpito l'imprenditrice, dall'Argentina arrivano nuovi retroscena sul passato della coppia. Si parla ancora dall'infedeltà del giocatore con China Suárez , notizia che finì sotto l'attenzione dei media e portò ad una prima rottura della coppia. Secondo quanto rivelato durante il programma LAM da Yanina Latorre, i genitori di Wanda Nara ( Nora Colosimo e Andrés Nara ) avevano un piano per far lasciare i due .

Il piano del padre e della madre di Wanda Nara

Sembra proprio che il padre e la madre di Wanda Nara stessero escogitando un piano per far lasciare la figlia con Icardi, ritenuto "tossico" dai due. La giornalista ha condiviso alcune conversazioni private tra Nora Colosimo e Andrés Nara, oggi separati, in cui la madre chiedeva disperatamente all'ex marito di aiutarla a convincere Wanda Nara sulla fine della relazione con il giocatore. "Sì, ci sono state molte conversazioni - confessa il padre - e mi sono offerto direttamente per aiutare la mia ex moglie. Volevamo convincere Wanda a lasciare definitivamente Icardi". "Ho messaggi in cui ti chiede aiuto - afferma la giornalista -, in cui dice che Icardi le parla male, la convince a trasferirsi, le fa credere che sia la cosa migliore e poi la lascia da sola".